新加坡與澳洲達成協議 合作打擊逃稅

新加坡與澳洲官方周二宣布雙方已簽訂「主管機關協議」（CAA），自2018年9月起自動交換兩國納稅居民的金融資訊，藉此防堵跨境逃稅情況。全球已有多國同意自2018年開始交換資訊以打擊逃稅，海外財富中心如新加坡、瑞士皆在內。

(工商)