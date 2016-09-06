中國煤船擱淺大堡礁 澳洲政府求償1.2億澳元

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針對中國煤船擱淺使大堡礁環境遭到破壞，澳洲政府周二向法院表示向船主要求至少1.2億澳元（約9,000萬美元）賠償。澳政府表示，2010年4月「深能一號」撞上道格拉斯沙洲，造成該海域遭受嚴重污染，使海底生物生長遲緩。

(工商)