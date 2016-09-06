中橫公路慈恩段 晚間預警性封路

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中橫公路連日豪雨土石鬆軟，慈恩路段坍方阻斷交通，公路總局經兩天搶修，6日下午5時搶通開放通車；但晚間7時至7日上午8時，關原至洛韶段預警性封路。（公路總局洛韶工務段提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月6日

中橫公路連日豪雨土石鬆軟，慈恩路段坍方阻斷交通，公路總局經兩天搶修，6日下午5時搶通開放通車；但晚間7時至7日上午8時，關原至洛韶段預警性封路。（公路總局洛韶工務段提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月6日

中橫公路連日豪雨土石鬆軟，慈恩路段坍方阻斷交通，公路總局經兩天搶修，今天下午5時搶通開放通車；但晚間7時至7日上午8時，關原至洛韶段預警性封路。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段表示，台8線137.1公里處4日發生上邊坡坍方落石，交通中斷，經增派機具人員搶修，今天下午5時搶通開放通車。

洛韶工務段指出，因上邊坡仍有部分破碎岩層未全部清除，恐有坍落之虞，加上山區傍晚後霧氣迷濛、視線不佳，為維護行車安全，自晚間7時至7日上午8時實施夜間預警性封路，封閉管制路段為116.45公里(關原)至153.2公里處(洛韶)。

此外，此路段上方邊坡仍有浮石需進行刷坡及邊坡保護工程，9月7日至30日實施管制(假日除外)，管制時段為上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘。

公路總局呼籲用路人，近期地震、強降雨頻發生，行駛山區道路請事先作好行程規劃，強降雨期間避免進入山區公路，以策安全。1050906

(中央社)