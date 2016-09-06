陸放寬民資市場准入 教育醫療養生領域
中國大陸國務院總理李克強今天主持召開國務院常務會議，會中宣布進一步放寬基礎設施領域投資限制，在教育、醫療、養老等領域對民辦與公辦在市場准入等方面同等對待。
中新社今天報導，會中敲定，除跨地區、跨流域、跨境項目外，企業投資項目核准能放給市場和地方的一律下放；進一步放開基礎設施領域投資限制，在教育、醫療、養老等民生領域對民辦與公辦機構在市場准入、職稱評聘、社保定點等方面同等對待。
會議也決定，制定進一步擴大開放利用外資的措施，加快複製推廣自由貿易試驗區試點新經驗，推出外商投資負面清單（負面表列）和促進加工貿易向中西部轉移的政策。
會議還決定，要創新融資方式；加強投資城市防澇農村電網、電信基礎設施等建設；支持企業透過債券、股權等方式籌集建設資金等。1050906
(中央社)
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