WiMAX吵不到糖吃？何薇玲：應該連包庇NCC的行政院一起彈劾 (本報資料照片)

會吵的小孩有糖吃？不一定。WiMAX自救會今天(6日)到行政院向院長林全抗議，行政院收下陳情書，但主管機關國家通訊傳播委員會(NCC) 還是一句老話：全案訴訟中，不便多做回應，此舉惹毛行動寬頻產業促進會會長何薇玲，怒嗆如果走上彈劾這條路，「要連包庇NCC的行政院一起彈劾」。

華航罷工、ETC抗爭，小英政府都快速處理，但對吵鬧甚久的WiMAX卻不置可否，昨日WiMAX自救會到NCC前舉牌抗議，今日又到行政院找院長，都換不到NCC高層一個關愛的眼神，讓WiMAX自救會成員又失望又惱怒，放話抗爭到底，明天(7日)起，天天，派人到NCC門口舉牌，直到NCC有回應為止。

「NCC！害死產業！還我錢來！」WiMAX自救會不是第一次到NCC陳情，只是沒料到，NCC主委從石世豪換成詹婷怡，竟然對WiMAX這個「爛尾樓」還是不聞不問，任憑業者到處陳情抗議，就連立委蔡易餘都開了公聽會，NCC依舊鐵板一塊，不痛不癢，無動於衷，始終只有一句「全案訴訟中，不便多做回應」。

WiMAX自救會到行政院陳情 (本報資料照片)

何薇玲身兼全球一動前負責人，這段時間東奔西走，曾經叱吒商場的女強人，數度在公開場合淚崩，但始終沒得到NCC正面回應，她說自救會只是「希望能夠找到一個解決的方式」，為什麼連談的機會都不給？她問今日到場的NCC代表人三個問題：NCC今天來的人有代表性嗎、可以做決定嗎？NCC 在訴訟案中一審已敗訴給大同電信，NCC還要上訴、浪費社會資源，目的是甚麼？NCC在場官員，能給一個合理的解決方案嗎？

聽到NCC代表人跳針般的「全案訴訟中，不便多做回應」，何薇玲表達強烈不滿，揚言如果到時候監察院要進行彈劾，就應該連「包庇NCC的行政院」一起彈劾。她說，行政院若無解決誠意，就不該接見請願對象、浪費所有人的時間，她呼籲主管機關下次給出「全案訴訟中，不便多做回應」、「依法行政」以外的答案。

WiMAX自救會強調，他們要求的不過是一個「跟政府談」的機會，並沒有要無限上綱，如果政府連談的機會都不給，就持續擴大抗爭，直到有一個結果為止。

(中時電子報)