台鋼琴家林冠廷進入國際著名大賽準決賽

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台灣青年鋼琴家林冠廷（圖）6日進入著名李斯特國際鋼琴大賽（Liszt Ferenc International Piano Competition）準決賽， 30位參加初賽者中有12位進入準決賽。（照片來源：李斯特國際鋼琴大賽官網）中央社 105年9月6日

台灣青年鋼琴家林冠廷6日進入著名李斯特國際鋼琴大賽（Liszt Ferenc InternationalPiano Competition）準決賽， 30位參加初賽者中有12位進入準決賽。

李斯特國際鋼琴大賽每5年舉辦一次，為國際鋼琴界重要比賽之一，此次參賽者來自11個國家， 橫跨歐、亞、美三大洲。

林冠廷目前就讀於俄羅斯莫斯科柴可夫斯基音樂院博士班，2013年時曾入圍范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）前30強，也是半世紀以來首位入圍該獎的台灣人。

目前就讀耶魯大學音樂學院的旅美台裔少女鋼琴家陳延瑜（Jenny Chen）也進入準決賽。

此屆李斯特國際鋼琴大賽9月2日至11日舉行，通過準決賽者，將於9月9日及10日參加決賽。

中華民國駐匈牙利代表陶文隆2日參加該賽事開幕式，為林冠廷加油，並預祝比賽取得佳績。1050906

(中央社)