印度兩省為河水爭執 卡省農民發動示威
針對印度最高法院下令卡納塔卡省必須定量釋放高韋里河河水給坦米爾那都省，一群農民今天舉行大規模示威，封鎖班加羅爾來往邁索爾的高速公路，有700輛公車被迫停駛。
根據「新德里電視台」（NDTV）報導，這群示威者在卡納塔卡省（Karnataka）南部曼迪亞縣（Mandya）附近，占領並封鎖班加羅爾-邁索爾高速公路路段，不讓車輛經過。
示威者阻止行經此地的公車前進，逼迫公車停靠路旁，示威者還把公車的輪胎燒燬。卡納塔卡省政府為了安全起見，要求從卡省班加羅爾到邁索爾再到坦米爾那都省（Tamil Nadu）的700輛公車停駛，避免發生危險。
示威者還攻擊曼迪亞縣多個政府機構，迫使這些機構和學校、商店、飯店、商業場所全部關閉。
示威活動也出現在邁索爾縣、哈森縣（Hassan）等地，要求卡省不能釋放河水給坦省。
一些激進的示威者還焚燒坦省省長賈雅拉莉妲（J.Jayalalithaa）的肖像，以發洩憤怒。
印度最高法院昨天下令卡納塔卡省在未來10天內，每天以每秒1.5萬立方英尺的水量，釋出高韋里河河水給鄰省坦米爾那都省，以解決坦省農民缺水困境，但引發卡省農民的不滿。
位於高韋里河上下游的卡納塔卡省和坦米爾那都省經常為河水資源爭執不休，法院曾在2007年指派仲裁庭找出解決方案；不過，卡省今年釋放太少的水到下游給坦省使用，導致坦省農民缺水，坦省因而向法庭提出訴願，最高法院最後裁定卡省定量供給河水給坦省。
對這起大規模封鎖高速公路的示威活動，卡省省長達拉邁亞（Siddaramaiah）呼籲卡省人民保持冷靜，並在稍晚召集各局處首長、法律專家和省議會領袖會商。1050906
(中央社)
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