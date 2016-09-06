北韓公開連續發射飛彈影像 誇耀技術

我要評比

北韓於6日下午透過國營電視台公開連續發射彈道飛彈的影像，據信此舉是要再度向美國和南韓等誇耀其飛彈技術。

日本放送協會（NHK）報導，繼北韓於6日早上發表「成功進行彈道飛彈連續發射訓練」後，6日下午又透過國營朝鮮中央電視台，公開發射飛彈的影像。

約2分鐘影片中，並列的3座移動式發射台搭載的彈道飛彈逐次立起後，一面噴出橙色火焰一面升空，從各種不同角度拍攝。畫面也顯示，伴隨巨大聲響，逐次發射的飛彈朝同一方向飛去。

此外，與影像一起公開的照片中，移動射台中至少有1座發射台，可確認單側4車輪，有可能包括使用這類發射台的短程彈道飛彈「飛毛腿」（Scud）。

北韓未交代進行訓練的日期或場所等，推定指的是5日朝日本海發射，落入北海道外海日本專屬經濟海域的3枚彈道飛彈。

北韓上個月發射潛射彈道飛彈時，也於翌日公開影像，再次向美國和南韓等誇耀其飛彈技術。

曾任日本海上自衛隊將官的金田秀昭分析指出，據信是拍攝實際發射的模樣，且是移動式發射台並列於間隔數秒連續發射彈道飛彈，在此之前，北韓未公開連續發射飛彈情形，此番公開可能顯示，北韓對本身技術充滿自信。

金田還指出，這次發射「據信3枚飛彈幾乎同時落入同一場所，可能是意圖告知對手很難攔截擊落，也令人留下發射技術及準確性更有進展的印象。」1050906

(中央社)