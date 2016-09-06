巴西央行：該國經濟出現回穩跡象

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巴西央行周二公布上周開會的會議紀錄，內容指稱該國經濟已出現回穩跡象，不過通膨仍是隱憂，因糧食價格持續攀高，經濟改革也遭延宕。

在上周召開的會議中，巴西央行利率維持在14.25％，表示物價以及市場對經濟改革的信心，將是考量是否降息的關鍵。

(工商)