日菲領袖會談決議 兩國合作因應南海問題
日本首相安倍晉三6日在寮國首都永珍與菲律賓總統杜特蒂舉行首度的會談，兩人一致同意將合作因應中菲之間有領土主權爭議的南海問題。日本決定提供日圓貸款讓菲律賓建造兩艘大型的巡邏船，也將出借日本海上自衛隊的「TC90｣練習機，以提高菲律賓沿岸的警備能力。
杜特蒂在會談中，針對南海仲裁判決結果表示，「應該尊重仲裁的結果。將遵循法治與中國對話」。安倍則承諾，將持續為菲律賓提供高品質基礎建設，並在兩國國防合作、區域和平與穩定、反恐以及高階層交流等領域繼續合作。
杜特蒂以不雅的字眼重批美國總統歐巴馬，使美菲高峰會談臨時取消。杜特蒂對安倍則格外尊重，強調日本是「老朋友及卓越的夥伴」，並指兩國是「共享相互尊重、合作及遵守法治等共同價值的戰略夥伴」。
安倍6日抵達永珍，8日將出席在寮國舉行的東協領袖峰會，在那之前將針對南海議題，相繼與相關國家的領袖會談，在高峰會上加強對中國的包圍攻勢。
(中時)
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