美國諾格公司測試波浪滑翔機
美國軍備大廠諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)測試一種新式的海上自動載台，可以做為無人機的連絡站，或執行水下調查工作。
詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，諾格公司最近與液體機器人公司(liquid-robotics)進行業界合作，測試新發明的波浪滑翔機(Wave Glider )做為電訊連絡載台的可行性，代替以往不穩定的浮標。
液體機器人公司所設計的波浪滑翔機，分成水面結構和水下結構，中間以纜繩相連。漂浮於水上的結構有太陽能電池與GPS系統、通訊天線等裝備，而水下的結構是一個長型的船身，兩側有一排撥水槳，尾部也有推進用的螺旋槳。依靠太陽能的波浪滑翔機，可以長時間持續工作達一年，也不會有汙染問題。
諾格公司在試驗波浪滑翔機能否做為其他無人載具的訊息中繼站，包括外表像魚雷的REMUS 600自動水下載具(AUV)、無人動力船（USV），和無人直升機(VTUAV)。
諾格公司無人機部門的基尼.康( Gene Cumm)說：「波浪滑翔機能這種可長時間運作的無人機平台，可以有效的將其他高速度、機動性的無人機得到的情報，有效地傳回指揮中心，大幅提升無人機的工作範圍。」
波浪滑翔機同時兼具水上與水下連絡的功能，水下可用長波及以聲納來聯絡，水上與空中則採用電波(RF)連絡。
(中時電子報)
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