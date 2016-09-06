陸11省市 入選校園籃球試點地區

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根據人民網報導，大陸教育部近日公告，將在今年啟動校園籃球推進試點工作，並確定北京、河北、山西、上海、安徽、山東、河南、陝西、四川、雲南、貴州等11個省市，為校園籃球推進試點地區。

據悉，每個地區將有50個中、小學作為籃球教育推展試點，其中包括30所小學、20所中學，並集中在各省市1至2個城市。

而校園籃球推進試點工作，將委託大陸全國校園籃球聯盟牽頭單位的北京首都體育學院進行，該校負責師資培訓、競賽管理、活動安排等相關工作。

大陸教育部指出，試點地區要大力開展教育教學改革，積極做好校園籃球師資的引進、培訓工作，做好校園籃球特色學校的管理工作，應妥善規範學生體育競賽體制，構建科學合理的競賽體系，積極組織地方籌組相關夏令營。

此外，各省市也應要加強保障支援體系建設，打造完善的運動場地、器材等基礎設施建設，以及提供完整師資訓練、競賽機制，並鼓勵家長、社區共同參與的籃球運動。

(旺報)