2016青年國際參與及關懷研討會 議程多元豐富

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2016青年國際參與及關懷研討會。（主辦單位提供）

教育部青年發展署為了促進青年朋友瞭解公共參與及國際關懷實務與趨勢，邀請各國青年來臺參訪交流。

活動名稱為「青年國際參與及關懷研討會」將於10月15日至16日辦理，提供多元豐富議程，期間並規劃「世界咖啡館」工作坊。

規劃討論的議題包括：環境氣候變遷下的青年行動、青年在縮短貧富差距中所扮演的角色、撼動世界的網路社群新世代能量。邀請有公共參與、國際參與或志願服務參與經驗的國內外青年朋友參與交流！

歡迎18-25歲對青年國際參與及公共事務有興趣的青年朋友加入活動行列，一起和斯里蘭卡、加拿大、多明尼加、澳洲、日本、馬來西亞、韓國、愛爾蘭、立陶宛等國際青年交朋友、論趨勢！

(旺報)