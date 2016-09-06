教育部青年署職涯輔導計畫 鼓勵大學生職場接軌
教育部青年發展署為協助各大專校院學生做好職涯規畫，辦理「推動大專校院職涯輔導工作實施計畫」，105學年度共有113校、172比案件獲得支持，共同為學生打造職涯探索環境。
教育部指出，成功大學都市計畫學系自青年署計畫開辦期間便投入相關活動，104學年度透過系所典範人物故事，讓學生們採訪系所學長姐，並剪輯成影片，分享實作經驗對於個人學涯與職涯的幫助。
而成大於105學年度結合校內職涯輔導資源，建立以系所為主軸的常態性職涯輔導機制，並結合學生會辦理博覽會活動，透過職業視窗六宮格講座、影片競賽、性格分析、模擬面試等方式來擴散計畫效益。
另外投入活動的高等院校單位，還包含玄奘大學就業輔導暨校友服務中心。據了解，該中心於104學年度透過桌遊營隊的方式，讓學生分組運用牌卡，討論當手中擁有資源時，應如何營造自己想要的環境。學生反應熱烈，回饋「生涯規劃是人生中很重要的一個步驟，一定要計畫好，才能知道下一步如何按部就班地往目標前進。」
延續這項活動，玄奘大學於105學年度持續辦理，並運用UCAN大專校院職能診斷平台，協助學生個人專業職能診斷，打造個人專業職涯能力養成計畫；並規劃辦理夢想手帳工作坊及財務管理工作坊，鼓勵訂定職涯目標和實行計畫，並透過互動遊戲，協助學生未來在職場中能夠妥善管理金錢財物。
(旺報)
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