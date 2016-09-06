被爆用過期達半年食材 印尼必勝客否認

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美國披薩連鎖店必勝客（Pizza Hut）印尼店被控使用過期達6個月的食材製作披薩，印尼必勝客今天表示，其餐廳安全無虞。

這項關於印尼必勝客及必勝客外送的指控，是出自雜誌和英國廣播公司（BBC）印尼語部的聯合調查。印尼必勝客及必勝客外送是由當地公司Sarimelati Kencana經營。

印尼必勝客在印尼擁有超過300家店，被控在知情情況下使用過期食材，包括餅皮、蔬菜香腸、培根蛋汁醬等。

調查引述公司文件指稱，食材過期1到6個月；並說，這項做法已持續多年且高層知情。

調查並指控日本丸龜製麵，在印尼少數幾家店使用過期食材。

印尼必勝客及丸龜製麵都否認指控為真。（譯者：中央社蔡佳伶）1050906

(中央社)