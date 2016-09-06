驚悚特厲屋 厲陰宅2特效團隊新作

改編自同名恐怖漫畫的電影「特厲屋」，由「奪魂鋸」系列導演戴倫連恩布斯曼聯手「厲陰宅2」特效團隊聯袂製作，將挑戰觀眾的大膽程度。

驚悚電影「特厲屋」改編自同名恐怖漫畫，執筆漫畫家是曾繪製過知名「X戰警」系列作品及「閃靈悍將」的賓坎西諾（Bing Cansino）。導演戴倫連恩布斯曼野心勃勃地說，將藉由原作的豐富世界，開啟一個全新的恐怖電影宇宙。

為了打造電影驚悚氛圍，曾參與過「遺落戰境」的製片傑西柏格與「厲陰宅2」特效團隊煞費苦心，打造1940年代的黑色電影風格，刻意營造怪誕、復古的視覺效果，提升鬼屋電影的創意層次。

「特厲屋」劇情講述好奇心強、膽識過人的房地產記者茱莉亞（潔西卡隆蒂絲飾），在家人死於殘酷兇殺案之後，人生驟然劇變，她回到悲劇發生的姊姊家，赫然發現屋子不但被破壞，而且陳屍的房間更被整個移走，眼前離奇的景象刺激茱莉亞與她的警探前男友葛瑞迪（喬安德森飾）展開深入調查，卻一步步被捲入驚悚危機。

「特厲屋」將於9月30日在台上映。1050906

(中央社)