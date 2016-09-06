撞臉史瑞克好友非洲驢 漢代陶馬爆紅

大陸四川省成都市考古隊2003年曾挖掘出一匹漢代陶馬，照片近日被上傳網路後，網友發現與電影「史瑞克」裡齜牙咧嘴的非洲驢十分神似，因而在網路爆紅，被戲稱為「身中劇毒的馬」。

中國大陸成都商報今天報導，四川省三星堆文物修復室近來正修復2003年出土的漢代陶馬，工作人員把其中一個齜牙咧嘴的馬頭照片上傳網路後，不少網友都表示誇張表情和喜悅神情就像是「史瑞克」裡的非洲驢。

報導說，這匹漢代陶馬近日在網路爆紅，網友笑戲，它「熬了13個春秋終於走紅了」，連三星堆文物修復室的工作人員都打趣說，「這是一匹身中劇毒的馬」。

考古人員表示，陶馬出土位置是雙流機場附近的一處漢代墓葬群，距今約1800年，屬於東漢。墓地為漢代磚室墓，一共有9座。

其中發現這匹陶馬的墓地有8公尺長、寬約4公尺。它被發現時馬身子在墓室後面，頭擺在中間。這匹馬被發現時，有1公尺多長，舌頭向外甩，比較生活化。

由於沒有墓誌銘，墓主身份至今是個謎，當時一同出土的文物有上百件，其中還有青銅搖錢樹，這些東西和陶馬在一起出現，體現墓主人的生前富足。1050906

(中央社)