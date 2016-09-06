NBA》柯神魅力太狂！ 「大仁哥」陳柏霖、昆凌爭睹
不愧是NBA「柯神」，金洲勇士射手柯瑞6日晚間「傳旗亞洲」活動，超過5千名粉絲嗨翻新莊體育館，場邊同樣星光熠熠，眾多影劇明星包括「大仁哥」陳柏霖、周杰倫愛妻昆凌、陶子、李李仁、Janet夫婦等藝人都到場，爭睹柯瑞風采。
柯瑞來台唯一大型會面球迷行程，不僅粉絲擠爆體育館，現場更是超過20台攝影機，迎接NBA今夏最「大咖」球星柯瑞造訪。場邊同樣星光熠熠，「大仁哥」陳柏霖、周杰倫愛妻昆凌、Janet夫婦、錢韋杉與丈夫前籃球國手邱宗志、郭彥均、陶晶瑩與老公李李仁也到場，一睹柯瑞小試身手。
表演賽柯瑞原本要上演最後一擊長射逆轉戲碼，卻遭來自菲律賓的小球員馬瑪亞蓋了個大火鍋，但陶子此時跳出來，大喊希望比賽回溯5秒鐘，讓柯瑞飆進招牌「Logo Shot」，一圓全場球迷的期待。
(中時電子報)
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