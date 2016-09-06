海洋大學開學日 張清風：態度決定未來
海洋大學6日舉辦「105學年新生入學典禮」，校長張清風於致詞時強調「態度決定我們的未來」，勉勵所有學生，秉持誠懇、務實、肯做的生活態度，充實自己的專業能力，並建立積極的為人處事態度，加強溝通表達的能力，培育海洋素養，提升競爭力。
海洋大學大學部新生今年共有1354名，早上入學典禮後，接著進行「校園資源博覽會」、「新生安全日」，由該校各行政單位安排主題活動及遊戲，協助新生認識校園，清楚知道學校的教育目標、基本素養、核心能力及自我定位，同時宣導校園以及實驗室安全、反詐騙及交通安全教育，並進行CPR、AED操作講解與練習，還再進行複合式防災演練。
此外，活動當晚則舉行社團迎新博覽會，透過精彩的表演節目，讓所有的新生都認識社團，並選擇參加喜歡的社團。
張清風表示，一個人的態度，決定未來成就，他期許所有新生不要僅要關注學業成績，也應充實全人素養與跨領域能力，多聆聽演講，也要多結交朋友，參加社團活動，積極利用學校的學習資源，培養獨立自主的思考、探究、問題解決能力、團隊合作與創造力。
張清風還指出，期望同學們在校就讀期間找到個人的志趣及人生職場的方向，同時也應積極進行「跨領域學習」，培養「創新創業與就業能力」，加強「實作實習」，踴躍到國內外的產業實習，出國學習或實習，累積語言能力，體驗不同國家的文化，拓展國際視野，培養未來職場的競爭力。
(旺報)
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