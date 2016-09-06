歐元區第2季GDP季增0.3％ 與初值相符

我要評比

歐盟官方周二公布，第2季歐元區19國合計國內生產毛額（GDP）季增0.3％，年增1.6％，兩項數據皆與初值相同。不過歐元區第1季GDP季增由0.6％下修至0.5％，顯示上半年經濟成長較原先預期緩慢。

此外官方統計顯示，民間與政府支出疲弱，使歐元區仰賴出口帶動溫和經濟擴張。

(工商)