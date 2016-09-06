上海自貿區正醞釀建立境外個人自由貿易賬戶

中新社報導，中國人民銀行上海總部6日表示，為了配合上海科創中心建設，自貿區正在醞釀境外個人自由貿易賬戶的建立，同時區內個人FT（自由貿易）賬戶的推出只欠一個合適的窗口。

報導稱，除了區內個人FT賬戶，根據總體方案，自貿區內個人境外也可開設自由貿易賬戶投資境外資本市場，目前為了配合上海科創中心建設，對人才引進的需求，中國央行也在醞釀對接細則。

(工商)