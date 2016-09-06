化粧品禁用詞新版本 隔離PM2.5入列

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不少化粧品以誇張、神奇療效，吸引民眾購買。食藥署今天宣布新版化粧品禁用詞語，像是可「隔離PM2.5」的隔離霜、可「降低孕期不適」的乳液，都有誇大疑慮，明年4月起禁用。

根據現行法規，所有化粧品廣告刊登、播出前，都得向衛福部或6都衛生單位申請，經審查核准才可刊播，衛福部食藥署民國98年訂定「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉」，廣告業者如使用禁用詞句將開罰。

食藥署今天公告修正為「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示」，新增20多條禁用詞語。

食藥署醫粧組科長洪國登今天受訪時表示，這次新增的禁用詞語多是過去1、2年審查時較常出現爭議的詞語，像是宣稱可「隔離空氣汙染或PM2.5」的隔離霜，能夠「降低懷孕/孕期生理不適」的乳液，可吸引異性的「費洛蒙」香水等，經專家多次開會討論，認為有宣稱療效、誇大不實疑慮，決定禁止使用。

這次新增的禁用詞還包括「修復/改善/受傷或受損肌膚」、「治療/減輕/改善肌膚鬆弛」、「微針滾輪、雷/鐳射、光療、微晶瓷、鑽石微雕」，也不得宣稱有「拉提、V臉、塑臉」、「回春」等功效。

此外，洪國登指出，「除毛、脫毛」產品在台灣屬於藥品，並非化粧品，但還是常有新廠商搞不清楚狀況觸法，因此本次也清楚列名，提醒業者別觸法。

洪國登表示，新制預計將於106年4月1日正式上路，屆時違規刊播者將面臨最高新台幣5萬元罰鍰，未來也將推動「化粧品衛生管理條例」修法，擬提高廣告不實罰鍰且可連續處罰，目前草案已送到行政院。1050906

(中央社)