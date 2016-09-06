為彩虹發聲 出櫃佳麗首爭美國小姐后冠

美國男女同性戀者幾個世代來隱匿性向，參加選美比賽或幕後工作，如今終於有機會見到出櫃的同志踏上選美比賽最盛大的舞台之一。

美聯社及英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，密蘇里州小姐歐弗萊賀提（Erin O'Flaherty）本週末將以首位出櫃同性戀參賽者的身分，角逐美國小姐后冠。

歐弗萊賀提在近期訪談告訴美聯社：「藏身幕後時，有人替我們發聲，但我是首位出櫃同性戀選美冠軍，因此我相當興奮。我知道投入這場比賽賦予我締造歷史的機會，現在我更被世人看見，也能認識更多人」。

比起以往，女同性戀者近期更常於選美比賽露面。川特（Djuan Trent）2011年以肯塔基州小姐身分，在美國小姐選美大賽躋身前10名。她於2014年坦承女同性戀身分。

歐弗萊賀提是首位在出櫃後，贏下州選美會冠軍的美國小姐參賽者。川特則是在賽後才出櫃。（譯者：中央社周莉芳）1050906

(中央社)