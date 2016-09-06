甘肅嚴重乾旱 622萬人受災

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大陸國務院民政部官網今天公布資料顯示，大陸甘肅省自7月下旬以來平均氣溫較常年同期偏高攝氏1.7度，部分地區嚴重旱災，已有622.2萬人受災，直接經濟損失人民幣36.2億元。

公告指出，大陸國家減災委員會、民政部今天下午針對甘肅省近期嚴重旱災啟動國家4級救災應急響應，派出工作組趕赴災區，查看災情，協助和指導受災民眾生活救助。

公告引述甘肅省民政廳報告指出，甘肅省今年入春後部分地區持續高溫少雨，特別是7月下旬以來，全省平均氣溫較常年同期偏高1.7度。

其中，中、東部地區偏高2度，為近56年最高，降雨量為近44年最少，定西、天水北部、白銀等地降水量偏少8成以上，造成地下水位持續下降，土壤嚴重乾涸，玉米、馬鈴薯等農作物減產絕收，人畜飲水出現較大困難。

公告表示，截至6日統計，旱災已造成定西、隴南、天水、平涼、白銀等10個市（州）54 個縣（區）622.2萬人受災，120.1萬人需生活救助，農作物受災面積97.72萬公頃，直接經濟損失36.2億元（約新台幣180億元）。

公告引述氣象預測指出，9月份甘肅省仍將氣溫偏高、降水偏少，旱情還將持續發展。1050906

(中央社)