日本皇位第3順位繼承人 悠仁滿10歲
日皇明仁的孫子悠仁親王今天滿10歲，悠仁是明仁次子文仁親王和紀子妃的唯一兒子。高齡82歲的明仁上個月公開表達生前退位意願，引發各界對規範日本皇室的皇室典範的高度興趣。
宮內廳今天發布的照片和影片可見，悠仁和2個姊姊真子和佳子公主，在東京赤(土反)御用地的稻田挖土。
根據日本的男性繼承法令，悠仁是皇位第3順位繼承人，排在56歲皇太子德仁和父親之後。
悠仁是40多年來日本皇室誕生的第一個男孩，曾有討論聲浪要求修改皇室典範，允許女性繼承皇位，但遭到傳統派反對。
「日本時報」（Japan Times）報導，相關討論於悠仁2006年出生後遭擱置。根據現行皇室典範，皇太子德仁的14歲獨生女愛子公主以及悠仁目前兩個20多歲的姊姊，如果與平民結婚，都必須脫離皇室。1050906
(中央社)
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