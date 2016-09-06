十年一次 進口鞋封館拍賣

長期代理英國與德國鞋履品牌20多年的業者，為了創造更原汁原味的購物環境與提供更好的服務，即將進行改裝，在此之前，為了回饋消費者，將進行十年一次的封館拍賣、改裝出清活動。

業者SHOEX表示，為了回饋消費者，推出十年一次的封館拍賣。此次誠意十足，推出百款商品破盤下殺，零碼特價商品滿千再折百，就是要一件不留！這波促銷出清活動搶在百貨週年慶前開跑！率先為零售業即將到來的旺季點燃戰火！

(旺報)