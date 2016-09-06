偷天換日 男子偷落難神像換宮廟神像

有竊盜前科的林姓男子，今年8月間前往台南市北區彌德堂參拜時，看上廟方供奉的地藏王菩薩，竟然偷天換日拿家中原先供奉的地藏王菩薩，掉包廟內供奉的神像。廟方事後發現報警處理，管轄的台南市警第五分局立人派出所調閱監視器清查後，今天持搜索票前往林某住處搜索，當場查獲被偷走的神像，全案訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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警方還發現，今年八月初林某也曾前往新化區全國落難神明安奉委員會先竊得一尊地藏王菩薩，事後被發現，心虛之下匯了5000元給委員會買下神像，不料不到1個月又竊取其他神像。

(中時)