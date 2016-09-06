大陸8大央企啟動產業重組整合

綜合大陸媒體報導，中國大陸中航工業、兵器工業、兵器裝備、中核建設、國機集團、保利集團、中國國新、中國一重等8家央企6日宣布產業重組整合。

其中，中國航空工業集團公司與保利集團簽署地產業務劃轉協議，中航工業決定整體剝離地產業務，與保利集團合作。 中國機械工業集團（國機集團）與中航工業集團進行航空模鍛業合作。

據了解，自去年以來，中國國資委已先後完成中國遠洋和中國海運、招商局和中國外運長航、中國五礦和中國冶金科工業集團、中糧和中國中紡集團、中國港中旅集團和中國國旅集團、中國建材集團和中材集團6組12家中央管理企業的重組。

(工商)