終止違法兼職行為逾5年 監察院不彈劾

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監察院今天表示，公務員違法兼職行為終了逾5年，考量法律規定及實務現狀，監察院不提案彈劾。

監察院今天召開全院委員談話會，會中對於公務人員違反公務員服務法第13條規定的兼職案件，經討論達成共識。

監察院指出，公務員兼職如其行為終了之日至監察院完成調查提出報告，已逾5年，參照104年5月20日總統公布修正，並自105年5月2日施行公務員懲戒法第20條第2項及第56條第3款規定與公務員懲戒委員會邇來實務判決，將不再提案彈劾，調查報告逕送相關委員會審議處理。

監察院說，按公務員懲戒法第20條第2項規定，應受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬公務員懲戒委員會之日止，已逾5年者，不得予以減少退休（職、伍）金、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒。同法第56條第3款規定，已逾第20條規定之懲戒處分行使期間，應為免議判決。

監察院表示，再者，公務員懲戒委員會於105年8月17日105年度鑑字第13848號判決略以，公務員違法兼職案件自被付懲戒人違法行為終了之日起，至移送本會之日止，已逾5年。本會審酌公務員懲戒法第10條所列各款事項等一切情狀，本應予被付懲戒人申誡處分，惟依規定，已不得予以處分，依公務員懲戒法第56條規定，應為免議之判決。

監察院指出，考量修正實施前公務員懲戒法第25條之10年時效規定，已如上述修正為5年，以及司法實務判決案例，並斟酌對當事人有利及不利情形，亦避免浪費司法資源之虞，對於公務員違法兼職行為已逾5年案件，將不再提案彈劾。1050906

(中央社)