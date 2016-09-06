巴黎10月中開設難民急難庇護中心
巴黎市長伊達戈今天表示，將於10月中旬在巴黎設立第一個難民庇護中心，設定收容400人。
法國奮力為移民安排住處，伊達戈（Anne Hidalgo）說，設在巴黎北區舊鐵道的急難庇護所一開始將只收容男性，容量先設定400人，目的要取代市區各地興起的臨時帳篷。
她對記者說，尋求庇護者將獲准在那裡停留「5到10天」，等待住進難民招待所前可有醫療照護。
法國24台（France 24）報導，伊達戈在記者會說：「我們必須創造新作法，超越目前的情況。此難民營符合我們的價值...我們依人道行動。」
法國過去18個月並未處在流入歐洲移民潮的前線，許多難民主要視其為過境去其他歐洲北部國家的地方，但法國對尋求庇護者，仍急劇缺乏住宿。
根據法新社，伊達戈表示，第2個僅供女性和小孩的中心，年底前將開設在巴黎東南方塞納河畔伊夫里（Ivry-sur-Seine）。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。