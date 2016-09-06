巴黎10月中開設難民急難庇護中心

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巴黎市長伊達戈今天表示，將於10月中旬在巴黎設立第一個難民庇護中心，設定收容400人。

法國奮力為移民安排住處，伊達戈（Anne Hidalgo）說，設在巴黎北區舊鐵道的急難庇護所一開始將只收容男性，容量先設定400人，目的要取代市區各地興起的臨時帳篷。

她對記者說，尋求庇護者將獲准在那裡停留「5到10天」，等待住進難民招待所前可有醫療照護。

法國24台（France 24）報導，伊達戈在記者會說：「我們必須創造新作法，超越目前的情況。此難民營符合我們的價值...我們依人道行動。」

法國過去18個月並未處在流入歐洲移民潮的前線，許多難民主要視其為過境去其他歐洲北部國家的地方，但法國對尋求庇護者，仍急劇缺乏住宿。

根據法新社，伊達戈表示，第2個僅供女性和小孩的中心，年底前將開設在巴黎東南方塞納河畔伊夫里（Ivry-sur-Seine）。1050906

(中央社)