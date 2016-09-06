宋楚瑜傳任APEC特使 親民黨：不回應

今天傳出亞太經濟合作會議（APEC）特使是親民黨主席宋楚瑜，對此，親民黨立法院黨團不願回應；親民黨副秘書長劉文雄今在受訪時也說，無法證實。

媒體報導，總統蔡英文已邀請宋楚瑜擔任特使，出席今年APEC領袖會議。對於消息是否屬實，記者聯繫親民黨立法院黨團總召李鴻鈞，但李鴻鈞今晚始終未接電話，而親民立法院黨團則對外表示，「不回應」。

劉文雄則在接受訪問時表示，他無法證實這件事，假如有，也是要由總統府來宣布，但若蔡總統認為此次APEC如此重要，需要宋楚瑜，就他對宋楚瑜的了解，以及宋楚瑜對於國家的使命感，一定會勇於承擔、使命必達。1050906

(中央社)