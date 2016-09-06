桃園市大雨特報 埔心後火車站淹水達90公分

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埔心後火車站積水一度達90公分，草湳派出所副所長李正義到場拉封鎖線。（楊明峰翻攝）

埔心後火車站淹水一度達90公分。（楊明峰翻攝）

中央氣象局6日晚間發布桃園市大雨特報，楊梅區、新屋區達淹水一級警戒，根據氣象局統計資料，楊梅區在近3小時內降下88毫米雨量，造成台鐵埔心車站後站淹水達90公分，楊梅警分局草湳所副所長李正義晚間7時許獲報，率員警到場拉封鎖線、管制人車，積水約晚間9時許退去。

李正義受訪時指出，因樹葉阻塞排水孔，加上雨勢來得又大又急，造成該低漥處淹水達90公分，相關單位獲報趕到，清除阻塞排水孔的樹葉，積水才逐漸退去。

(中時)