柯瑞挨火鍋 新莊體育館觀眾驚嘆

美國職籃NBA勇士隊球星柯瑞今晚現身新莊體育館，並下場跟台灣年輕球員對抗，不過一次出手他挨了火鍋，全場觀眾都發出驚嘆聲，柯瑞和防守者也相視而笑。

柯瑞（Stephen Curry）的「傳旗亞洲」之旅，先前已經造訪瀋陽、廣州、香港，台北是最終站。首度來台的柯瑞特別在新莊體育館跟球迷見面，並當起籃球訓練營的教練。

幾近滿場的球迷注目下，柯瑞大秀運球技巧，示範接球出手投籃，剛開始連續2球沒進，柯瑞自己也不滿意地說「喔喔」，觀眾歡呼鼓勵後，以神射聞名的柯瑞就沒有漏氣了。

柯瑞在活動中大方獻技，除了下場參與投籃比賽，輸了也認帳做伏地挺身，並鼓勵台灣年輕球員持續努力、出手。

接下來的三分球大賽，柯瑞再度使出流暢的運球當作暖身，但一次不小心掉球，自己也笑了出來。

活動尾聲的全場5打5對抗賽，柯瑞一開始當裁判開球，並在場邊執法，吹起哨子有模有樣，還對紀錄台比出犯規球員的背號和打手動作。

比賽下半場，柯瑞下場跟白隊同隊，最後倒數5秒，柯瑞有幫助球隊逆轉獲勝的機會，結果出手挨了火鍋，比賽時間也結束，最後主持人讓柯瑞有再一次的投籃機會，柯瑞真的投進大號三分球，但並沒有改寫賽果，最後仍由黑隊獲勝。

有「萌神」、「娃娃臉刺客」之稱的柯瑞離開前，還繞場跟球迷大玩自拍，再度讓球迷驚呼連連。1050906

(中央社)