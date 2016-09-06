CNN民調：川普超越希拉蕊

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美國有線電視新聞網今天公布9月1日至4日的民調顯示，經過近兩個月的落後，川普以2個百分點首度在全美民調中領先希拉蕊。

有線電視新聞網（CNN）與民意研究公司（ORC）6日公布9月1日至4日的民調指出，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的全美支持度為45%，領先民主黨候選人希拉蕊的43%。

川普的選情經過兩個月低迷，首度在美國重要民調中超越希拉蕊2個百分點。

自由黨的總統候選人強生（Gary Johnson）及綠黨的史坦（Jill Stein），支持度分別為7%與2%。

這項民調對全美1001名已登記選民與可能選民進行調查，誤差值為3.5個百分點。

CNN在8月初所做的相同民調，希拉蕊領先達8個百分點，但1個月內被川普趕上。民調結果鼓舞士氣長期不振的共和黨陣營，川普在推特上表示感謝。

調查顯示，美國總統選舉經過1個月混戰，紅藍陣營傳統支持者各自歸隊。川普在45歲以上的資深選民中，以54%領先希拉蕊的39%。希拉蕊在45歲以下的年輕選民中較受歡迎，以54%領先川普的29%。

各族裔方面，川普在白人中以55%領先希拉蕊的34%。非白種族裔則一面倒支持希拉蕊，以71%大幅領先川普的18%。

民調結果同時顯示，第3勢力加入對民主黨的影響比較大。

民主黨陣營憂心，希拉蕊支持度長期領先，相較於共和黨，競選團隊與支持者較欠缺熱情與衝勁，希拉蕊仍有攸關形象的誠信問題。1050906

(中央社)