酒後滑行機車也算酒駕 判刑3月確定

新北市溫姓男子去年上山與友人喝酒後，騎車下山時撞上另一輛機車，雙方都人車倒地受傷，溫男辯稱沒有發動引擎，只讓機車沿山路滑行，不符酒駕判刑要件，一審判他無罪，高等法院認為不管有沒有發動引擎，都是駕駛行為，改判3月徒刑確定。

(中時)