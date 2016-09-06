影視大亨14年婚姻破碎 妻為養兒爭討7億家產
大陸65歲知名導演兼製片人張紀中，在上個月底驚爆遭結婚14年的妻子樊馨蔓戴綠帽，對方出軌對象甚至是自己的乾兒子、導演肖齊，事後樊馨蔓召開記者會駁斥劈腿，但與張紀中離婚似乎勢在必行，只是現在她又被陸媒爆出不同意和張紀中協調離婚，原因全在於樊馨蔓為了要得到對方手上的3億人民幣（約14億新台幣）的夫妻共有財產，因此她已秘密聘請2位律師，準備這個月底到法院起訴張紀中。
據《華西都市報》報導，樊馨蔓在今日向記者透露，她早就悄悄聘請專業律師調查，確定張紀中拍片20年來，片酬、股票外加海外產業至少有3億財產，而這些都屬於他們夫妻共有，如果通過法律程序離婚，她將可以要回作為妻子該獲得的1.5億財產（約7億新台幣），只是現在張紀中為了獨佔所有財產，執意要與她協調離婚，且瞞著她進行了財產轉移。
樊馨蔓表示能夠靠寫書、拍電視劇養活自己，但她為了撫養6歲的兒子，才會強硬的要討回屬於她的1.5億財產，對於張紀中現在人在美國，若是不回來打官司怎麼辦？樊馨蔓相信法律是會有辦法解決的，至於什麼時候要到法院起訴對方？她則指出目前手上握有多項證據，能夠證明張紀中在美國養小三、有私生子，自己隨時都能到法院起訴他，只是「因為我們這個離婚官司，涉及金額大。律師還要深入調查，蒐集證據。不過，不會等太久。」
(中時電子報)
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