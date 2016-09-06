解決「伊拉客」亂象 萬華分局找業者座談

萬華阿公店業者與警方舉辦座談，商討「伊拉客」問題。（陳鴻偉翻攝）

萬華廣州街一帶，經常有阿公店的小姐在小巷內拉客，這種人被稱為「伊拉客」，較過份者還會尾隨民眾不斷勸誘，引發不少遊客反感，但業者也有滿腹苦水，認為不是每家店都有請伊拉客，警方應該針對特定不守法的業者取締，而不是一視同仁全部掃蕩。

萬華分局有鑑於此，今天找來30多名相關業者，進行轄區特種行業業者座談會，雙方就現況彼此溝通， 警方表示，政府核發執照給特種業者開店，警方依法臨檢，希望業者遵守法令，自我約束，勿需將「伊拉客」的亂象排除。

因之前有不少阿公店女子，在西園路、廣州街公然拉客，萬華分局日前實施為期10天的威力掃蕩，市長柯文哲日前表示，為減少警力負荷，應邀請阿公店業者，面對面溝通訂立自律原則，勿影響到觀光客及過路民眾，以提升萬華區的觀光品質。

警方、業者今天的座談會中，雙方達成自律共識，如果以後在大馬路上發現「伊拉客」，聘請該人員的店家，就會遭到警局、商業處、建管處、衛生局等單位的聯合稽查，絕不寬貸，警方也希望業者彼此規勸，抵制「伊拉客」的拉客行為。

阿公店在萬華已有數十年歷史，今天的座談會，是警方首次與業者面對面協商，格外引發外界觀注。

(中時)