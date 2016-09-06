馮媛甄藥亂吃 胃破17個洞

馮媛甄病急亂吃藥，竟吃到得胃病。（東森提供）

何嘉文曾受類固醇副作用所苦。（東森提供）

東森綜合台《醫師好辣》聊「這些藥你還敢吃嗎」，馮媛甄因為生病亂吃藥兩周，結果送急診照胃鏡，連止痛都來不及打，醫生看了她胃部的情況，竟開玩笑說：「你胃裡有17個洞，只要再一個洞，就可以打高爾夫球18個洞喔！」

何嘉文說之前腎臟出了問題，醫生指定她吃類固醇，吃了兩個月後，整個人一直膨脹，明明沒吃什麼，身材卻往橫向發展。所以後來發現吃藥一定要聽從醫生的指示，不要跟其他人共用藥品。

(中時)