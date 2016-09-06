蒲亭籲烏茲別克繼任領袖蕭規曹隨

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天向前烏茲別克前總統卡立莫夫（Islam Karimov）之墓獻上玫瑰花。主政27年的卡立莫夫去世引發這個中亞國家不穩定的疑慮。

法新社報導，俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示。蒲亭在歷史名城撒馬罕（Samarkand）卡立莫夫堆滿鮮花的墳墓之前下跪。蒲亭是在中國大陸參加20國集團（G20）高峰會議後改道前往前蘇聯加盟共和國的烏茲別克。

長期以來一直被人權團體嚴厲撻伐殘酷鎮壓異議分子的卡立莫夫，形容自己是在緊鄰阿富汗的地區對抗極端伊斯蘭主義者的堡壘，他同時也挑撥俄羅斯、西方國家和中國大陸互相爭鬥而坐收漁翁之利。

但蒲亭稱讚卡立莫夫維持「穩定」，並且說，俄羅斯將「竭盡所能，支持烏茲別克人民和烏茲別克領導階層」。

據國際傳真社報導，蒲亭說：「你們可以完全信賴我們，你們可以信賴你最忠實的朋友。」

不過據路透社報導，蒲亭也呼籲卡立莫夫的繼承人繼續奉行他的政策。這項談話明顯在鼓勵烏茲別克，繼續卡立莫夫的集權主義路線和鎮壓反對派。（譯者：中央社簡長盛）1050906

(中央社)