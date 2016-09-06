天后接班人 德小提琴家茱莉亞費雪才藝雙全

新生代德國小提琴家茱莉亞費雪將展開首度訪台獨奏會。(牛耳提供)

曼紐因國際小提琴大賽首獎得主，也是小提琴天后慕特與已故大指揮家馬捷爾大力栽培的新生代德國小提琴家茱莉亞‧費雪將展開首度訪台獨奏會，台灣樂迷將有機會聽見茱莉亞費雪巔峰時期的琴音與實力。

被譽為「慕特天后接班人」的茱莉亞‧費雪1982年出生於德國，母親是鋼琴家，父親是數學家，9歲她就進入慕尼黑音樂學院就讀，12歲就拿到曼紐因小提琴大賽首獎與「巴赫」特別獎，是圈內少見鋼琴與小提琴都能獨當一面的音樂家。「我很早熟，我大概十歲時就知道該如何面對樂迷」，正因為如此，費雪非常自律面對自己的音樂，冷靜理智，卻又在琴音中藏著豐沛的情感。

「我很感謝我的母親，她是一位驚人的教育家，這也使我為何這麼熱愛教書的原因。」費雪說，母親是鋼琴家，也教她鋼琴，但母親可以將媽媽跟老師的身分分得很清楚，「這讓我的音樂學習歷程非常有幫助，我也非常尊重老師這個職業，能夠把下一代教好更重要。」

2005年她的第一張專輯「俄國小提琴協奏曲」就獲得德國回聲大獎，聲勢一鳴驚人；2006年她以巴赫無伴奏小提琴專輯獲得《BBC》音樂雜誌的年度新人獎，2007年則打敗同時入圍的阿巴多、巴倫波英等樂壇前輩，得到《留聲機》雜誌的「年度最佳音樂家」獎項。福茂唱片總監王文玲表示，2008年福茂與費雪簽約至今，只出了6張專輯，費雪非常愛惜羽毛，也將重心放在慕尼黑音樂院的教職上，希望帶給學生不同的啟發。

費雪才藝雙全，出道多年，一直受到不少樂迷喜愛，據說就連《花花公子》的編輯都非常推崇她的姣好身材，還在雜誌中寫道；「費雪是一位對小禮服情有獨鍾的小提琴家，正到爆，如果可以到音樂廳現場聆聽她的現場音樂會，絕對是人生一大幸運。」即使如此「正面示好」，費雪仍然從未接受過該雜誌訪問。

這次費雪首度訪台，曲目全為浪漫派樂作，上半場兩首小奏鳴曲包括舒伯特的《D大調第一號小提琴小奏鳴曲》與德佛札克的《G大調小提琴小奏鳴曲》。下半場則為布拉姆斯重量級曲目《第3號小提琴奏鳴曲》。這次訪台，費雪也可望與機長夫婿同行，一覽寶島風光。

茱莉亞．費雪小提琴獨奏會將於10月25日在台北國家音樂廳舉行，鋼琴為費雪非常熟悉的合作夥伴鋼琴家馬丁．漢姆辰。音樂會將從7日中午12點全面啟售，購票可洽年代售票系統。

(中時)