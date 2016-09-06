杜特蒂大放狠話　誓言活吞恐怖分子

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）大放狠話，誓言將親自把阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的伊斯蘭好戰分子生吞活剝，以報復這個恐怖組織的多起致命攻擊行動。

法新社與菲律賓「詢問報」（Inquirer）報導，杜特蒂為出席區域峰會抵達寮國後，昨天深夜告訴菲律賓觀眾：「他們將付出代價，時機成熟時，我會在人們面前吃了他們。」

他喊話說：「倘若你們激怒我，坦白講，我會將你們生吞，活生生地。」

杜特蒂經常對批評人士口出惡言，他也發動殘暴戰爭打擊犯罪。自他6月30日就職以來，已有將近3000人在掃蕩行動中喪命。

根據今天公開的官方演說影片，杜特蒂說：「我真的會將你的軀幹割開，給我鹽和醋，我將把你吞了，毫無戲言。」

「這些傢伙已經無藥可救了。」

菲律賓人以天主教徒占多數，阿布沙伊夫是小批伊斯蘭好戰分子的組織，據點在南方的偏遠島嶼，被美國列為恐怖組織。

阿布沙伊夫常綁架外籍遊客並勒索贖金，因而惡名昭彰，他們今年更將2名加拿大藉人質斬首。（譯者：中央社周莉芳）1050906

(中央社)