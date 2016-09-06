NBC民調：希拉蕊仍領先川普
美國全國廣播公司（NBC）今天公布8月29日至9月4日的全美民調顯示，希拉蕊在一對一的選舉中，領先川普6個百分點，若加入第三勢力，領先幅度則縮小至4個百分點。
NBC與Survey Monkey在8月29日至9月4日，向全美3萬3226名已登記選民所做的網路民調指出，在一對一的情況下，民主黨總統候選人希拉蕊的支持度穩定，以48%對共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的42%，維持上週6個百分點的領先。
若加入第三勢力，希拉蕊與川普的支持度分別為41%與37%，領先幅度縮小至4個百分點。自由黨的總統候選人強生（Gary Johnson）及綠黨的史坦（Jill Stein），支持度分別為12%與4%。
這項調查的誤差值為1個百分點。
調查還顯示，希拉蕊在東岸與西岸的支持度大幅超越川普。川普僅以些微差距，在中西部與南部領先希拉蕊。
美國總統選舉在5日勞工節假期結束後進入新階段，川普的民調在長週末假期間回升。有線電視新聞網（CNN）9月1日至4日的調查顯示，川普已超越希拉蕊2個百分點。
RealClearPolitics綜合多家媒體與民調機構的數字指出，8月25日至9月5日間，希拉蕊的全美平均支持度為46.2%，川普為42.9%，領先3.3個百分點，差距較8月間顯著減少。
民主與共和兩黨的支持度曲線可看出，川普的支持度於週末期間上揚，希拉蕊則維持平盤。
美國選民將在11月8日選出新任總統，兩黨候選人民調依過去經驗，在接近選舉前差距將縮小。1050906
(中央社)
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