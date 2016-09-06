美婦女議題大使訪台 推動台美婦權合作
外交部今晚表示，美國國務院首任全球婦女議題無任所大使傅意爾今起來訪，她將出席演講並實地觀察台灣推動性別平等及婦女賦權成果，對台美婦權議題合作交換意見。
外交部晚間發布新聞稿，傅意爾（Melanne Verveer）一行2人應邀今起至9日訪問中華民國，她將應邀出席行政院性別平等處舉辦「APEC女性創新經濟發展多年期計畫總成果會議」（Conclusive Meeting of Innovation for Women and Economic Development Project），並擔任演講貴賓。
傅意爾另將晉見副總統陳建仁、拜會立法院、外交部、行政院性別平等處及台灣民主基金會等，以實地觀察並瞭解台灣推動性別平等及婦女賦權具體成果，並就台美未來在婦權議題合作交換意見。
美國總統歐巴馬在2009年任命傅意爾大使為國務院首位全球婦女議題無任所大使，推動全球性別平等及提升各國女性地位。
傅意爾大使應邀來訪，不僅彰顯台美兩國對婦女議題重視，也將進一步增加雙方合作推動全球性別平等能量。1050906
(中央社)
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