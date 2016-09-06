高拋投籃 柯瑞露出關鍵3根手指頭

美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞首度訪台，今天在新莊體育館參加活動後透露拿手高拋球的技巧，他秀出食指、中指、無名指，表示這3根指頭相當關鍵，當然更要不斷地練習。

柯瑞（Stephen Curry）曾獲2015、2016年最有價值球員，並率領球隊在2015年拿下NBA總冠軍，行雲流水的切入上籃、高拋，加上精準的外線、大號三分球，深受球迷喜愛。

這趟亞洲之旅，柯瑞先前已經造訪瀋陽、廣州、香港，台北是最終站。他表示，這趟亞洲行感受到相當多的熱情，亞洲籃球的水準越來越高，亞洲球員若想要挑戰NBA，最重要就是努力練習。

柯瑞身高191公分，在NBA並不算特別突出，卻能在2016年拿下得分王，擁有許多攻擊籃框技巧，其中切入高拋就是絕活之一。

他表示，高拋球就是努力練習，在教練沒看見的地方也持續鍛鍊，食指、中指、無名指的手感相當關鍵，希望把技巧傳給大家。

身為著名的射手，柯瑞也會有手感不好的時候，他表示，投不進，這時候仍要想下1球會投進，因為自己有充分的練習，雖然也會被外界批評，「想一個方法不要被影響，這就是成功的方式。」1050906

(中央社)