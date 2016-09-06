貼心老爸柯瑞 要帶熊貓娃娃送萊莉

柯瑞的可愛女兒萊莉。（美聯社資料照）

勇士隊射手柯瑞不只神射著名，一對可愛的女兒萊莉與萊恩更是全球聞名，尤其常在記者會上出現的萊莉，更是討人喜歡，柯瑞這次亞洲行被問到要帶什麼回去送給可愛女兒，他笑說這次獲得許多禮物，但特別準備了熊貓娃娃，希望能塞進行李箱裡。

柯瑞亞洲行有嬌妻隨行，在廣州還特地嘗試製作廣式點心。（取自柯瑞推特）

柯瑞是虔誠的基督徒，家庭更是他的核心價值，他希望從事任何事都有家人陪伴，這次他的亞洲行，就特地帶了妻子艾莎同行，談到這次亞洲行的美食體驗，他想起之前在廣州有製作蝦餃等廣式點心，讓他印象深刻，但他笑說：「還是艾莎的起司雞肉美味。」

柯瑞一家都是出色運動員，父親戴爾是前NBA球員，母親頌雅則是排球員，弟弟塞斯新球季將效力小牛隊，妹妹席戴爾則是伊隆大學的排球選手，他強調家庭是他不斷追求卓越的動力，更希望他的表現能讓家人以他為榮。

談到新球季將轉戰小牛隊的弟弟塞斯，儘管兩人兄弟情深，但他不忘隔海向弟弟嗆聲，「新球季可能會跟小牛隊對戰3次，我想給他建議，就是別守我，我會讓他很難看。」

(中時電子報)