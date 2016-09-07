疑工作壓力大 女老師校園墜樓亡

高市1名34歲葉姓女老師6日午後驚傳在任教的國中校園內墜樓，女老師從5樓墜下重傷，緊急送醫搶救，但傍晚仍宣告不治；葉女丈夫向警表示，妻子曾工作壓力大，真正輕生原因仍待查。

警方指出，這起墜樓事件發生在下午2時40分，女老師從5樓墜下時，仍有生命跡象，校方火速報請救護車送往高醫急救，但仍告回天乏術；葉女丈夫說，曾聽妻子說最近工作壓力大，警不排除女老師跳樓輕生。

因事發當時尚未下課，並未驚動校內學生，校方表示剛開學不久，葉老師相當認真負責，不知意外怎麼發生的，會加強生命敎育宣導；警方除進行鑑識，也通知家屬前來了解，進一步釐清事發原因，校方也在第一時間通報教育局。

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(中時)