疑工作壓力大 女老師校園墜樓亡
高市1名34歲葉姓女老師6日午後驚傳在任教的國中校園內墜樓，女老師從5樓墜下重傷，緊急送醫搶救，但傍晚仍宣告不治；葉女丈夫向警表示，妻子曾工作壓力大，真正輕生原因仍待查。
警方指出，這起墜樓事件發生在下午2時40分，女老師從5樓墜下時，仍有生命跡象，校方火速報請救護車送往高醫急救，但仍告回天乏術；葉女丈夫說，曾聽妻子說最近工作壓力大，警不排除女老師跳樓輕生。
因事發當時尚未下課，並未驚動校內學生，校方表示剛開學不久，葉老師相當認真負責，不知意外怎麼發生的，會加強生命敎育宣導；警方除進行鑑識，也通知家屬前來了解，進一步釐清事發原因，校方也在第一時間通報教育局。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。