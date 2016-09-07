NBA》校隊女將見柯瑞 好想下場打Play

實踐國中校女籃小將莊佳琳與母親一同到新莊體育館一睹柯瑞風采。(林宋以情攝)

NBA當紅球星金洲勇士射手柯瑞，首度造訪台灣6日舉辦訓練營，現場湧進5千多名粉絲，實踐國中校女籃小將莊佳琳也是其中一員，這回還特地親手做加油版，同樣是打後衛的她說，「柯瑞運球、投籃實在太厲害了。」

從安坑國小校女籃打到實踐國中校隊，國二的莊佳琳2年前開始成為柯瑞的球迷，「他在我學籃球的路上影響我很多，包括他的打球精神和帶領團隊。」看到訓練營學員有機會與柯瑞同場較勁，也讓莊佳琳直呼，「好羨慕，很想下去一起打。」

(中時電子報)