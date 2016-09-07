高雄市一名國中女老師跳樓深夜不治
高雄市一名葉姓國中老師6日下午不明原因在學校5樓跳樓，身受重傷被同事報119送醫急救，至晚間將近11時乃不治，她的丈夫表示，妻子曾說過壓力大，但沒留遺書，也沒有太大異狀，跳樓原因乃待查明。
葉姓女老師6日下午2點40分，坐在某國中G棟5樓銜接走廊欄杆上，被張姓女老師發現，馬上跑過去詢問她，但葉師請她不要管，當張師跑到4樓尋求協助時，廖姓男師也聽見張師呼叫求救聲，衝至走廊時，已來不及抓住墜樓的葉師。
學校立即通知119派救護車前往救人，5分鐘後救護車立即到校處置送高醫急救。由於葉師墜樓時，有不少師生目擊，學校已針對學生進行團輔。
葉師的先生接獲通知趕到醫院，校護、學務主任、督學跟校長也都在醫院協助處理，但經手術搶救，晚間醫師仍宣告急救無效，校長表示，該師已往生，令人感到非常遺憾與惋惜，原因尚在瞭解中。
在事件發生後，學校即刻啟動輔導機制，針對目擊事件的兩個班級由輔導老師入班輔導，且對情緒波動較大之6名學生做個別輔導，並給予目睹事件發生之教師關懷輔導，後續將再視師生反應，再做進一步處理。
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(中時)
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