日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
日本「讀賣新聞」等媒體報導，連續36年被票選第一名的日本老牌旅館「加賀屋」本月2日有15名食客出現食物中毒症狀，15人當中有7人的糞便檢驗出有腸炎弧菌。
加賀屋位於石川縣七尾市的和倉溫泉。石川縣政府今天表示，本月2日，有15名到加賀屋用晚餐的男女（年紀在20至80歲之間），吃了生魚片、「和牛朴葉燒」等餐點，結果出現腹痛、腹瀉等的症狀。其中7人的糞便被檢查出有腸炎弧菌。食物中毒者當中有10人住院，但目前身體狀況都漸復原。
石川縣斷定這15人是食物中毒，因此下令加賀屋於本月6至8日之間，本館的主廚房停止料理食物。
加賀屋的社長小田與之彥發表聲明表示，造成各界困擾，由衷地感到抱歉。會努力確保飲食的安心與安全，挽回信賴。
加賀屋是「專家票選日本飯店及旅館100選」的活動中，連續36年被選為綜合第1名的旅館。前總統李登輝曾下榻這家號稱有皇室級服務的高檔飯店，許多台灣觀光客也曾下榻。1050906
(中央社)
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