角力正妹陳玟陵 肩膀手術成功

陳玟陵的肩膀手術成功，接下來是辛苦的復健之路。(摘自陳玟陵FB粉絲團)

角力國手陳玟陵已經在6日下午2點多完成肩傷的手術，手術一切順利成功，接下來就是一連串辛苦的復健之路。陳玟陵在里約奧運的女子自由式角力69公斤級出賽，首戰遇到蒙古對手，右肩遭拉扯導致舊傷復發脫臼，她是台灣第一個打進奧運角力的女將。

(中時電子報)